Tchad : l'évaluation et le renforcement des écoles doctorales au centre d'une rencontre

Lors de cette réunion, le ministre a exigé des clarifications sur le fonctionnement et les perspectives futures des écoles. Les responsables universitaires ont fourni un aperçu détaillé de l'évolution de ces écoles.



Le ministre a souligné l'importance de respecter les normes internationales et a envisagé d'augmenter le budget alloué à ces écoles, ainsi que d'examiner les questions pratiques liées à la formation doctorale.



Les premiers doctorants des deux écoles doctorales soutiendront leurs thèses en janvier 2024, ce qui symbolisera l'avancement académique du Tchad. Les deux écoles concernées sont dirigées respectivement par les professeurs Djarangar Djita Issa et Abdelhakim Boukar. Le recrutement pour la quatrième promotion est en cours et se terminera le 31 décembre 2023.