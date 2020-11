Tchad : l'ex-chef rebelle Abdelwahid Aboud reçu par le chef de l’État

Le chef de l'État Idriss Déby a reçu lundi en audience l'ex-chef rebelle Abdelwahid Aboud Mackaye. Il a félicité "ce compatriote qui a décidé de revenir au bercail et d’apporter sa contribution citoyenne à l’édification du Tchad nouveau".



Selon le président, "l’heure n’est plus à la rhétorique guerrière".



Arrivé en provenance du Caire à N'Djamena le 30 octobre 2020, lors des assises du 2ème Forum national inclusif auxquelles il a pris part en tant que membre de l'opposition politico-militaire, l'ex-opposant Abdelwahid Aboud Mackaye, a lancé un "appel à tous ses anciens amis et compagnons de penser à regagner la légalité".



Abdelwahid Aboud Mackaye avait rallié une première fois il y a quelques années avant de repartir en rébellion. Il a notamment occupé les postes d'ex-conseiller à la Médiature de la République -avant la suppression de l'institution- ou encore sous-préfet à l'époque du président François Tombalbaye.