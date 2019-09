Tchad : l’ex-ministre Ahmat Bachir empêché de quitter l’aéroport de N’Djamena

Le voyage vers l’Egypte ce jeudi 26 septembre du ministre sortant des Mines, du Développement industriel, du Commerce et de la Promotion du secteur privé, Ahmat Bachir, a été annulé par l'ANS avant d'être autorisé par la Présidence.



L'ex-ministre des Mines, du Développement industriel, du Commerce et de la Promotion du secteur privé, Ahmat Mahamat Bachir pourra finalement quitter ce soir l'aéroport Hassan Djamous sans encombres à destination de l'Égypte, 72 heures après en avoir été empêché par les agents de l'ANS en faction à l'aéroport.



Ahmat Mahamat Bachir a été empêché jeudi dernier de quitter le territoire à l'aéroport Hassan Djamous. Les agents de l'ANS ont demandé à ce que le ministre sortant présente une autorisation de sortie délivrée par la Présidence du Tchad avant d'embarquer dans son vol de la compagnie Egypt Air, alors que toutes ses formalités de voyage avaient été faites.



Pourtant, Ahmat Mahamat Bachir n'est plus en fonction depuis quelques semaines. Ces agents de l'ANS ont contraint l'ancien ministre du Commerce à rebrousser chemin et à encaisser la perte de son billet, sans aucun dédommagement.



L'ancien ministre a déposé une demande d'autorisation de sortie à la direction du cabinet civil de la Présidence du Tchad. Celle-ci a finalement délivré une autorisation de sortie qui lui permettrait de voyager ce dimanche soir.



De nombreux responsables qui ne sont plus en fonction subissent des tracasseries à l'aéroport de N'Djamena lors de leur déplacement à l'extérieur du Tchad. La question qui se pose : qui est derrière cet empêchement ?