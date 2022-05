Tchad : l'ex-ministre Antoine Bangui demande la libération des responsables de Wakit Tamma

Le président de l'association Antoine Bangui s'interroge sur le respect des procédures ayant conduit à leur arrestation. Il estime que ces arrestations constituent une atteinte à la liberté d'opinion et au droit d'expression, ajoutant que le Conseil militaire de transition (CMT) n'a aucune légitimité démocratique puisqu'il n'a pas été élu par le peuple.



JEM-Tchad condamne ces arrestations et demande au CMT "qui gère provisoirement le pays" de "respecter son engagement de changement et d'indépendance du pays exigé par la majorité des citoyens tchadiens". Dans cet esprit, il demande la libération immédiate de Me. Max Loalngar et de ses compagnons.