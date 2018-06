Tchad : l'ex-ministre de la Sécurité nommé au CESC

M. Abdelkérim Ahmadaye Bakhit est désigné membre du Conseil Economique, Social et Culturel, au titre de personnalité ressource. Il remplace M. Abderamane Mouctar Mahamat, appelé à d'autres fonctions, au poste de ministre des Infrastructures, des Transports et du Désenclavement, selon un décret n°1383 du chef de l'Etat signé le 19 juin 2018.



Nommé brièvement ministre de l’Administration du territoire, de la Sécurité publique et de la Gouvernance locale, Abdelkérim Ahmadaye Bakhit avait été relevé de ses fonctions fin janvier, quelques semaines après sa nomination.



Il a occupé plusieurs postes de Gouverneur de région.