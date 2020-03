Tchad : l'intronisation du sultan du Ouaddaï maintenue en comité restreint

L'intronisation du Sultan du Ouaddaï est finalement maintenue pour ce samedi 21 mars 2020, dans la limite d'un rassemblement n'excédant pas 50 personnes.



Le comité d'organisation ne prévoit pas de reporter l'intronisation mais entend prendre en compte les dispositions sanitaires liées au coronavirus.



Ces derniers jours, des délégations de tout le pays ont afflué à Abéché, chef-lieu de la province du Ouaddaï, pour assister à l'intronisation du sultan du Ouaddaï, Chérif Abdelhadi Mahdi.



Le gouverneur de la province du Ouaddaï a annoncé vendredi, au cours d'une rencontre, que l'intronisation du Sultan du Dar Ouaddaï, pourrait ne pas avoir lieu suite à l'interdiction des rassemblements de plus de cinquante personnes.



L'intronisation pourrait toutefois être reportée si une décision expresse des autorités intervient.



Le ministre délégué à la Présidence chargé de la défense nationale et de la sécurité, le général Mahamat Abali Salah, a déclaré jeudi que les rassemblements de plus de 50 personnes sont interdits jusqu'à nouvel ordre sur l'ensemble du territoire national.