Tchad : l’opération ville propre lancée par les autorités municipales de Sarh

La mairie de Sarh a lancé les activités de salubrité dans la ville ce 1er juin 2022. C’est Mme Kabo-Gary, née Rachel Souïdna, maire de la ville de Sarh qui a lancé ces travaux, en présence des différents responsables du marché central de Sarh, et de la population, sortie massivement pour la circonstance, en réponse à l’appel du maire de la ville de Sarh.



C’est toute l’équipe de l’exécutif communal de Sarh et tout son personnel, pour répondre à un appel lancé le 31 mai 2022, appelant la population de la ville de Sarh à se lever pour rendre cette ville hospitalière propre selon ses propres termes.



Pèles, râteaux et autres matériels de travail en main, l’équipe qui est dirigée personnellement par Mme le maire, a procédé à l’enlèvement des ordures qui inondent le marché central de la ville de Sarh, mais aussi au curage des caniveaux qui se trouvent tout autour du marché, provoquant la stagnation d’eau dans certains endroits du marché.



A l’occasion, le maire de la ville de Sarh regrette que sa ville se trouve dans une insalubrité sans pareille. C’est pourquoi il faut une telle initiative en faveur de cette ville qui mérite plus que cela. Elle a également saisi l’occasion pour lancer un appel vibrant à toutes les sociétés, organisations et autres, à se joindre à la mairie pour ce grand chantier qui est pour l’intérêt de tous les citoyens de la ville verte.



Elle se dit confiante quant à la réussite des objectifs fixés dans ce sens, car, pour elle, cette sortie de la population prouve qu’elle est désormais consciente de la situation, et ainsi, avec cet élan, l’histoire de l’insalubrité au marché central sera bientôt un lointain souvenir. Elle a par ailleurs lancé un appel aux autorités de transition à aider sa commune à relever ce défi.



Le conseil provincial du Mouvement Patriotique du Salut (MPS) du Moyen-Chari ne voulant pas rester indifférent à l’appel de la mairie, a de son côté mobilisé ses militants et militantes qui ont pris d’assaut l’autre côté du marché pour le même travail. Pour le secrétaire provincial du MPS du Moyen-Chari, Ramadan Boka, le parti ne fait qu’obéir à son idéologie qui est la social-démocratie, en répondant à cet appel.



Il faut signaler que sur l’appel du gouverneur de la province du Moyen-Chari, plusieurs autres corporations, notamment les Eglises et institutions étatiques et para-étatiques, vont se joindre à cette activité d’ici le 02 juin 2022. Cette initiative est par ailleurs instaurée dans l’agenda des autorités communales pour tous les week-ends.