Tchad : l’opposant Mahamat Alhabo convoqué par un commissariat de police

Le secrétaire général du PLD, Mahamat Ahmad Alhabo répond ce mardi matin à une convocation du commissariat d’ordre public n°2 à N’Djamena. Son avocat est présent à ses côtés.



Plusieurs militants du parti ainsi que Saleh Kebzabo sont également présents au commissariat.



Selon Mahamat Ahmad Alhabo, il lui a été demandé de réparer la moto endommagée d'un agent de renseignement qui est tombé lors d'une filature. "Je viens de rentrer de l’audition au CSP2, suite à une plainte déposée par un agent de l’ANS (service de renseignement, Ndlr) chargé de me filer. Il serait tombé en me poursuivant et on me demande de réparer sa moto endommagée".