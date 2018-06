Tchad : l'opposition s'insurge contre le blocage prolongé des réseaux sociaux

"Depuis le 28 mars dernier, l'accès à l'internet est drastiquement réduit sinon impossible. Les réseaux sociaux tels que Facebook, Twitter, WhatsApp, etc, qui ne fonctionnent que par le VPN, très coûteux, ne rend plus service comme il le faut et ce, avec la complicité des compagnies de téléphonie mobile au Tchad. Pourtant, les libertés d'opinion, d'expression et de communication sont garanties à tous par la Constitution", constate le Parti pour les Libertés et le Développement (PLD) dans un communiqué parvenu à Alwihda Info et signé de son secrétaire à l'Information, à la Sensibilisation, et à la Mobilisation, Satadjim Succès Noël.



Le PLD condamne le comportement des compagnies de la téléphonie mobile, dénonce le mutisme de l'Association des Droits des Consommateurs et exige le déblocage immédiat de ces réseaux sociaux pour faciliter la fluidité de l'information.