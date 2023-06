Tchad : l'organe des femmes du Parti les Patriotes lance ses activités

"La participation des femmes dans le processus de développement du Tchad revêt une importance primordiale. Faire de la politique n'est pas une tâche facile, mais oser pratiquer une véritable politique l'est davantage. Notre parti compte des hommes et des femmes capables de mener notre navire politique vers de nouveaux horizons. Notre programme politique est soigneusement élaboré et bien structuré", a déclaré Nazilé Brahim Baba.



"Dans notre plan de travail annuel, nous avons mis en place plusieurs projets sociaux et de développement. L'autonomisation des femmes, la scolarisation et le maintien des filles à l'école, la lutte contre les violences basées sur le genre et la réduction de la mortalité maternelle figurent parmi nos priorités. L'organisation des femmes du Parti les Patriotes est profondément reconnaissante envers toutes celles et ceux qui soutiendront ces initiatives", a ajouté Nazilé Brahim Baba.



Les femmes du Parti les Patriotes ont désormais une voix forte et une plateforme pour faire valoir leurs idées et leurs préoccupations.