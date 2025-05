Tchad : la 10ème bougie de la Convention africaine des médias célébrée avec faste et solennité

Après dix 10 ans d'intenses activités marquées par la remise du prix du Mérite Panafricain à près d'un millier de lauréats de diverses catégories, l'hôtel de l'Amitié de N'Djamena la capitale du Tchad a vibré au rythme de l'édition anniversaire le 16 mai 2025.



Une soirée de gala inédite, présidée par Baudouin Nyobe, président de la Convention Africaine des Médias, par ailleurs directeur général de 2TNRTV-Tchad. Une cérémonie colorée qui a connu la présence des autorités locales et diplomatiques dont les ambassadeurs du Maroc, de la Russie, de la Suisse, du Sénégal et du Cameroun.



Au total, plus d'une centaine de lauréats ont reçu leurs diplômes honorifiques dans diverses catégories. Prestations artistiques et coupure du gâteau d'anniversaire, ont ponctué cette édition anniversaire mémorable. Vivement la 11ème édition en 2026.