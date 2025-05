Tchad : la 26ème édition de la fête de la jeunesse se déroulera à Ndjamena du 29 au 31 mai 2025

Le ministre de la Jeunesse et des Sports, Maïdé Hamit Lony a tenu le 20 mai 2025, un point de presse relatif à l'organisation de la 26ème édition de la fête de la jeunesse qui se déroulera à Ndjamena du 29 au 31 mai 2025. Cet évènement est placé sous le haut patronage du chef de l'Etat, le Maréchal Mahamat Idriss Deby Itno.



Dans sa communication, le ministre de la Jeunesse et des Sports a précisé que cette année, la fête nationale de la jeunesse se tient sous le sceau du dialogue intergénérationnel. Ce choix n'est pas anodin. II traduit une volonté politique claire du chef de l'Etat, celle de : bâtir une jeunesse responsable, consciente de son rôle, enracinée dans l'histoire de son pays et préparée à affronter les défis du présent et de l'avenir.



En effet, le dialogue intergénérationnel que le gouvernement a voulu mettre au cœur de cette édition est un moment d'échange entre les générations. II s'agit d'un espace de transmission de valeurs, de mémoire et de sagesse entre les anciens porteurs d'expériences, de luttes et de sagesses et les jeunes qui représentent la plus grande force vive de notre pays.



Le ministre de la Jeunesse souligne que dans un monde en mutation rapide, où les repères sont souvent brouillés, la jeunesse tchadienne a besoin d'être guidée, orientée et accompagnée. Malheureusement, une partie d'entre elle dérive aujourd'hui, faute de préparation, de repères et de conscience historique. « L'histoire et la mémoire collective sont essentielles pour construire une jeunesse anticipée et engagée », a-t-il déclaré.



C'est dans ce sens que cette édition de la fête nationale de la jeunesse veut être un temps fort de conscientisation pour tirer les leçons du passé, éviter les erreurs et consolider les piliers de la paix, de l'unité nationale, de la cohésion sociale et du développement.



Pour finir, le ministre a souligné son ambition de préparer la jeunesse à prendre toute sa place dans le Tchad de demain. Et cela ne peut se faire sans que cette jeunesse ne prenne conscience ses responsabilités civiques, sociales et historiques. Maïdé Hamit Lony a profité de l'occasion pour lancer un appel solennel à tous les jeunes de participer activement à cette fête, tout en exhortant les aînés, les leaders d'opinions, anciens combattants, autorités religieuses et traditionnelles à venir prendre part à cette rencontre.



II a ensuite exprimé sa gratitude au Premier ministre, chef du gouvernement, l'Amb. Allamaye Halina, pour son soutien et son engagement.