Tchad : la 2ème tranche d'aide du fonds Fifa Covid-19 remise aux ligues de football

La deuxième tranche d'aide dans le cadre du fonds Fifa Covid-19 a été remise le 15 novembre au cours d'une cérémonie à l'académie de Farcha, dans le 1er arrondissement de N'Djamena.



L'objectif du fonds est de soutenir les clubs, les ligues provinciales, la communauté du football et stimuler la reprise des activités footballistiques provinciales afin d'amortir les impacts financiers de la Covid-19 et dynamiser le football local.



Le président du comité d'organisation, Moutay Hamid, a rappelé le travail abattu par le Comité de réflexion qui a élaboré le règlement d'octroi de la subvention du plan d'aide FIFA Covid-19 2ème tranche.



Le président de la Fédération tchadienne de football association (FTFA), Mahmoud Moukhtar, a expliqué que la subvention est une assistance financière accordée par la FIFA aux 211 fédérations de football à travers le monde. Elle représente une enveloppe de 500.000 dollars soit 269.887.210 FCFA au taux du jour.



La subvention consiste à supporter l'impact de la pandémie et apporter un ouf de soulagement aux différentes parties prenantes, notamment les clubs, les ligues ainsi que la communauté du football. Ce fonds va permettre aux ligues provinciales et aux clubs de relancer leurs activités, d'élargir leurs actions pour plus de résultat et compenser les vides causés par la Covid-19.