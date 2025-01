Tchad : la CASAC condamne « une tentative affreuse, arbitraire et injustifiable »

« Dans la nuit du 08 janvier 2025, des individus ont attaqué la Présidence de la République pour déstabiliser les institutions de la République du Tchad.



La Coalition des Associations de la Société Civile pour les Actions citoyennes (CASAC), condamne avec dureté cette tentative affreuse, arbitraire et injustifiable qui porte gravement atteinte à la démocratie et à l'Etat de droit dans notre pays.



La CASAC apporte son soutien indéfectible aux forces de défense et de sécurité (FDS) et au président de la République le Maréchal Mahamat Idriss Deby Itno.



La CASAC, arc-boutée comme toujours aux valeurs intrinsèques de la paix, invite nos compatriotes à demeurer unis et déterminés pour soutenir inconditionnellement les institutions démocratiques, face à toute conspiration pouvant être ourdie contre la République.



Les Tchadiens avaient connu les horreurs de la guerre. Nul n'a le droit de faire couler le sang des Tchadiens. Plus jamais la guerre et la déstabilisation dans notre pays. La paix, rien que la paix. »



Telle est la substance du communiqué rendu public ce 9 janvier 2025 par le président de la CASAC, Dr Mahmoud Ali Seid.