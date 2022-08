Tchad : la CASCIDHO veut une participation efficace de la société civile au dialogue national

Mahamat Digadimbaye, coordinateur national de la CASCIDHO, estime que le dialogue est une opportunité pour que toutes les forces vives de la nation s'unissent pour une paix durable et un retour à l'ordre constitutionnel.



Il appelle la société civile à prendre part activement au dialogue national et à plaider en faveur du peuple tchadien meurtri. À ceux qui ont "refusé de s'unir pour la paix et la réconciliation", Mahamat Digadimbaye leur demande de revenir sur leur choix en se joignant à l'accord de Doha.