Tchad : la CCIAMA et les douanes s’accordent sur la relance des activités à la plateforme de Ngueli

Le président de la Chambre de commerce, d'industrie, d'agriculture, des mines et d’artisanat (CCIAMA) s'est rendu le 16 juin à la plateforme des douanes de Ngueli pour s’imprégner de l’interdiction d'accès aux commissionnaires en douane non agréés. La situation a eu un impact sur les opérateurs économiques car des centaines de conteneurs sont immobilisés.



Au cours de cette visite, une rencontre a eu lieu entre les opérateurs économiques, la Chambre de commerce et les services des douanes afin de trouver une solution. Au cours de cette rencontre, la direction des douanes a reconnu que cela est un frein pour le développement. Pour le président de la CCIAMA, Ali Adji, cette interdiction n'est pas sans conséquences. Il assure toutefois qu'une solution sera trouvée.



Le directeur général des douanes et des droits indirects, Mahamat Abdelkerim Charfadine, rassure les opérateurs économiques et la Chambre de commerce que les conteneurs seront déchargés et que les activités reprendront d’ici lundi.



S’agissant de la réforme des services des douanes, Mahamat Abdelkerim Charfadine promet la fermeté face aux véreux.