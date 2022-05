Tchad : la CDF prône l'État fédéral pour une paix durable

Noubatessem Jonathan Boguyanan a abordé l'enquête sur les évènements de Sandana et a rendu compte d'une mission de terrain sur les lieux du drame. Il souligné que leur tournée leur a permis de comprendre beaucoup de choses auprès des victimes. Car pour eux, plusieurs personnes qui ont commis ces actes sont encore en liberté et l'État tchadien n'arrive pas à mettre la main sur ces bandits et malfrats de grand chemin.



La CDF entend s'associer avec les autres partis politiques de l'opposition et la société civile afin d'aider la justice tchadienne à trouver une solution à ce problème.



"Que chaque tchadienne prenne conscience de l'insécurité qui règne un peu partout dans les quatre coins du pays. La CDF a une vision longue et large sur la question du vivre-ensemble", a affirmé Noubatessem Jonathan Boguyanan.



S'agissant du report du dialogue national inclusif, la CDF juge normal le report pour permettre à l'État d'avoir des institutions fortes, à défaut d'accord avec les politico-militaires.



Pour le parti, le Tchad doit adopter la forme d'un État fédéral pour un pays de droit, d'égalité et une paix durable.



La CDF exhorte les forces vives et les partenaires à l'organisation d'un dialogue sincère pouvant déboucher sur une transition consensuelle, avec des élections crédibles et transparentes.