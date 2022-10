Tchad : la CEEAC appelle à une mise en oeuvre consensuelle des résolutions du dialogue

La CEEAC constate toutefois avec regret l'absence d'une partie de la classe politique, de la société civile et des mouvements politico-militaires dans la salle du dialogue. Elle lance un appel solennel et pressant à toutes les entités concernées par les efforts de reconstruction du Tchad à se joindre au processus de transition en cours.



L'organisation communautaire dit prendre bonne note des conclusions du dialogue relatives au prolongement de la durée de la période de transition. Elle appelle à la réalisation de la nouvelle phase de la transition dans un délai raisonnable et consensuel, en vue de la mise en place d'un processus devant conduire à des élections pluralistes, transparentes, libres et crédibles.



La CEEAC invite les acteurs politiques du Tchad à renouveler de façon concrète leur adhésion et engagement aux valeurs politiques partagées de l'Union Africaine.