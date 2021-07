Tchad : la CEEAC va élaborer une feuille de route pour accompagner la transition

Le Président du Conseil militaire de transition, le général Mahamat Idriss Deby, a reçu vendredi le président de la commission de la Communauté économique des États de l’Afrique centrale (CEEAC), Gilberto Verissimo. Les échanges ont porté sur l'accompagnement du processus de transition au Tchad.



Pour mieux accompagner la transition au Tchad, la CEEAC veut se doter d’une feuille de route. "Nous sommes venus pour avoir les bonnes informations qui nous aident à bien préparer cette feuille de route", explique Gilberto Verissimo.



"On a eu des échanges vraiment fructueux avec les autorités. On a reçu des bonnes instructions et nous pensons que nous sommes sur le bon chemin pour faire notre feuille de route", selon le président de la commission de la CEEAC.



Avec une feuille de route, la solidarité régionale pourra se mettre en place par des actions concrètes découlant de la déclaration d’accompagnement, approuvée par la Conférence des chefs d’État et de gouvernement de la CEEAC, tenue le 4 juin dernier à Brazzaville.