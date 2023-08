Tchad : la CFTMPD promeut le leadership féminin dans la gestion pacifique des conflits

De plus, la Coalition s'engage également dans le renforcement des compétences des médiatrices tchadiennes pour contribuer à une gestion pacifique de la transition et au processus de réconciliation nationale. Cette initiative a été inaugurée lors d'une cérémonie qui s'est tenue le mercredi 16 août au CEFOD.



Ces projets comprennent des activités d'information, de sensibilisation, de plaidoyer et de formation axées sur le cycle et le processus électoraux au Tchad. Ils ciblent spécifiquement les acteurs politiques, religieux, les chefs traditionnels, ainsi que les organisations de femmes et de jeunes des provinces de Ndjamena, Hadjer Lamis et Chari Baguirmi.



La période actuelle de transition, annonçant la renaissance du Tchad, a incité la Coalition des Femmes Tchadiennes Médiatrices à entreprendre ces deux projets. Son objectif est de contribuer activement à la promotion de la participation politique des jeunes et des femmes, comme l'a souligné ACHTA DJIBRINE SY, Présidente de la Coalition.



Pour SANDA ELDJIMA BADA LOUM, Secrétaire Générale du Ministère de la Réconciliation Nationale, la thématique choisie par la coalition reflète une préoccupation de premier plan. C'est pourquoi le Ministère considère la Coalition des Femmes Tchadiennes Médiatrices comme un partenaire essentiel dans la réalisation de son mandat.



Cette cérémonie de lancement et de présentation des projets, soutenue par l'Organisation Internationale de la Francophonie, sera ponctuée par diverses activités d'information, d'échange et de plaidoyer en faveur d'une participation équilibrée et inclusive dans les processus électoraux au Tchad, en vue de promouvoir un climat pacifique.