Tchad: la CLTT déclenche aussi une grève générale

La confédération Libre des Travailleurs du Tchad (CLTT) a annoncé ce jeudi 14 janvier à des militants d’observer une grève générale. La CLTT est l’un des signataires de l’accord du 9 janvier 2020 entre le gouvernement et les syndicats.



La CLTT exige le paiement des frais de transport dans on intégralité et la levée du gel des effets financiers.



Elle demande au gouvernement de respecter ses engagements pris il ya une année. Brahim Ben Saïd le secrétaire général demande à toutes les fédérations membres de la CLTT d’observer scrupuleusement le mot d’ordre de grève déclenché.