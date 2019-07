Tchad : la CLTT demande la levée de plusieurs mesures en faveur des fonctionnaires

Le secrétaire général de la Confédération libre des travailleurs du Tchad, Brahim Ben Seid, s'est exprimé ce samedi 27 juillet sur la "situation sociale générale du pays" au cours d'un point de presse à N'Djamena.



Il a demandé au Gouvernement, dans le but de préserver et de garantir une paix sociale durable, d'annuler purement et simplement le décret n° 687 (réduction de 50% à l’ensemble des éléments complémentaires au dessus du salaire de base), de rétablit intégralement les Augmentations Générales Spécifiques (AGS) en renonçant à la coupe de 35%, et la levée du gel des effets financiers des avancements et des reclassements.



Il a affirmé que "l'audit des diplômes a relevé que beaucoup de fonctionnaires ont été intégrés à la fonction publique par des faux diplômes". Toutefois, précise-t-il, "parmi ces faux diplômes, certains ont été incriminés à tort. Ces derniers seront rétablis dans leurs droits avec rappel de paiement de salaires non perçus."



"Un constat amère a été fait à savoir que 14.000 fonctionnaires n'ont pas de dossiers à la fonction publique. Il leur a été demandé de les produire. 10.500 fonctionnaires ont répondu en produisant leurs dossiers. 3.500 fonctionnaires n'ont pu le faire, donc recrutés sans dossiers. Si seulement ceux-là sont dégagés, l'Etat engrangera un gain considérable", a indiqué Brahim Ben Seïd.



La CLTT exige également du Gouvernement le versement immédiat des droits sociaux des travailleurs des institutions dissoutes et/ou fusionnées. Elle estime que l'économie du Tchad "tend vers l'embellie", selon les indicateurs.



La CLTT est actuellement membre du comité paritaire chargé de l'assainissement de la solde et du suivi de l'audit des diplômes des agents civils de l'Etat, institué par l'arrêté du ministre d'Etat, ministre secrétaire général de la Présidence le 19 février 2019. Deux sous-commissions, l'une chargée de l'assainissement du fichier de la solde et l'autre de l'audit ont été mis en place par le comité paritaire.