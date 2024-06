Tchad : la CNDH salue la libération de Ahmat Haroun Larry et invite les autorités à se saisir des autres cas

La Commission Nationale des Droits de l’Homme (CNDH) a indiqué dans un communiqué, avoir appris avec une grande satisfaction ce 13 juin 2024, la libération de l‘activiste Ahmat Haroun Lary incarcéré depuis le 10 mai 2024. Elle se félicite de cette libération qui constitue un ouf de soulagement, pour sa famille et tous ceux qui lui sont chers.



« Sur cette lancée, la CNDH invite les autorités compétentes à se saisir très rapidement des cas de Monsieur Doukam Arsene, informaticien, arrêté le 23 octobre 2023 et détenu dans les locaux de la Direction Générale des Réserves Stratégiques (DGRS), pour son appartenance et sa collaboration avec un parti politique et de Monsieur Djasrabé Toussaint, président du bureau de vote N°11 au quarter N'Gueli dont la famille n'a aucune nouvelle depuis l'élection présidentielle du 06 mai 2024 », affirme le président de la CNDH, Belngar Larmé Jacques.



La Commission Nationale des Droits de l'Homme demande leur libération dans les meilleurs délais, ou le cas échéant, émet le vœu qu'ils soient conduits devant les instances judiciaires.



Enfin, la CNDH, dans le souci de la consolidation de la paix, souhaite que la situation de toutes les personnes détenues, suite à l’élection présidentielle, soit clarifiée et que la justice soit dite.