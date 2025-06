Tchad : Le Ministre de l'Eau et de l'Énergie en visite de suivi à Mongo

Accompagné de ses proches collaborateurs, des autorités locales (dont le Délégué Général du Gouvernement auprès de la province du Guera, le Contrôleur Général de Police Mahamat Abdoulaye Siam) et des techniciens, le Ministre a d'abord visité la centrale électrique de Mongo, gérée par l'entreprise ZIZ.







Déception face à la faible production énergétique

La centrale, d'une capacité de 1.54MWc avec 2.5 MW de panneaux solaires, 6 MW de batterie de stockage et 2 groupes électrogènes de 200KVA chacun, est censée desservir la population en énergie. Cependant, sa production actuelle demeure très faible. Exprimant sa déception, le Ministre a immédiatement instruit ses services de convoquer une réunion d'urgence avec les différents acteurs du projet afin de trouver une solution rapide et durable à ce problème.







Suivi des travaux d'adduction d'eau potable

La délégation a ensuite inspecté les travaux d'extension de l'Adduction d'Eau Potable (AEP), notamment la construction d'une bâche de reprise de 200m³ et d'un château d'eau de 500m³, tous deux en phase de finition.







« Étant donné que les anciennes installations, qui datent de plus de 30 ans, ne couvrent plus la ville, le gouvernement a décidé de construire un château de 500m³ avec un réseau de 14km et une bâche de 200m³, dont les travaux sont en cours d'exécution », a souligné le Ministre. Il a également instruit l'augmentation du nombre de forages.







Compte tenu de l'urgence de la situation, le Ministre a demandé aux responsables de CCS-Company, l'entreprise en charge de la réalisation du projet, de renforcer leurs équipes afin de finaliser les travaux d'ici la fin du mois de décembre 2025. Il a par ailleurs appelé à une bonne collaboration entre les entreprises et les autorités locales pour un suivi rapproché des travaux, garantissant ainsi l'achèvement et le succès des projets.