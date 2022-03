Tchad : la CNDH va appuyer la collecte d’informations sur les violations des droits de l’Homme

Le président de la CNDH, Djidda Oumar Mahamat, a reçu ce 28 mars 2022, une équipe du Haut-Commissariat aux Réfugiés (HCR) et du cluster Protection, en charge du projet "Monitoring des violations des droits de l'Homme", ainsi que l'assistant d'information Management officer.



Les deux experts, dont l'un est basé à Bagassola et l'autre à N’Djamena, s'occupent essentiellement des personnes déplacées internes dans la province du Lac.



Ce projet d'envergure régionale, implanté dans plusieurs pays de la sous-région (Mali, Burkina Faso, Niger, Cameroun, et au Tchad depuis 2021) se propose de recueillir des informations sur les incidents/violations des droits de l’Homme dans la région et de procéder à leur analyse pour la production de rapports trimestriels circonstanciés.



Le projet entend collaborer avec les acteurs nationaux clés, dont la CNDH, afin de produire des rapports conjoints, qui en conséquence gagneraient en crédibilité. La CNDH préconise d’appuyer ses partenaires par des renforcements des capacités de ses agents.



La CNDH est sollicitée pour la désignation d’un point focal dans le cadre de la mise en œuvre du projet.