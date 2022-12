Tchad : la CNDH vulgarise sa mission auprès de la population du 10ème arrondissement

L'activité a eu lieu ce 6 décembre 2022, dans les locaux de ladite commune. « La promotion et la protection des droits de l'Homme nous interpellent tous, en tant qu'acteurs sociaux.



C'est pourquoi nous devons travailler en synergie à l'effet d'offrir à ces droits, un meilleur cadre d'exercice dans lequel le respect de la dignité humaine trouverait son expression la plus large possible », a laissé entendre, Abakar Oumar Elhadj, le 1er adjoint au maire du 10ème arrondissement.



« Ces retrouvailles constituent une opportunité pour vous les participants, d'appréhender et de vous approprier le mécanisme de fonctionnement de la CNDH, celui de sa création et le processus de son installation, conformément aux lois et engagements internationaux, en vue de promouvoir et de protéger les droits de l'homme et les libertés fondamentales au Tchad », explique, Larmé Laguerre, le président intérimaire de la CNDH.



Pour rappel, cette activité rentre dans le cadre d'une large campagne de sensibilisation entamée par la CNDH, depuis quelque temps, afin de se faire connaître au public tchadien et parfois, assimilée, par ignorance, à une association de défense des droits de l'homme.