Tchad : la CNPCIC soutient le championnat de football du département de Loug-Chari

Le championnat de football du département de Loug-Chari a été organisé à Bousso, du 10 mai au 13 mai 2023, avec un match d’ouverture entre l’équipe de Bousso et l’équipe de Kouno.



Ce championnat a connu la participation et le soutien de la société CNPC International (Chad) Co., Ltd. (CNPCIC), entreprise qui opère dans le secteur pétrolier au Tchad. Le football est l’un des sports qui favorisent le brassage de toutes les couches sociales.



Six équipes de football, de cinq cantons et communes du département de Loug-Chari, ont participé à la compétition pour la paix et la cohésion au sein de la région. Ce championnat étant l’un des rares événements majeurs dans la région, sa cérémonie d’ouverture a été témoignée par les représentants du Conseil National, des autorités administratives, policières et traditionnelles locales.



Liu Qingli, le directeur de la coordination aux champs pétrolifères de CNPCIC, et d’autres représentants de CNPCIC, ont assisté à la cérémonie d’ouverture du championnat.



Pour Liu Qingli, la participation active de CNPCIC dans cet évènement constitue un nouveau pas de cette société citoyenne dans sa contribution au développement socio-culturel des communautés situées dans les champs pétrolifères.



La finale du tournoi a eu lieu le samedi 13 mai 2023. La victoire a été remportée par l’équipe de la commune de Ba-illi. L’équipe de la Commune de Bousso, quant à elle, se classe à la 2ème place.