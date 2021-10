Tchad : la CNPS forme les responsables des ressources humaines sur sa digitalisation

La Caisse nationale de prévoyance sociale (CNPS) a clôturé ce 22 octobre l'atelier de formation des responsables des ressources humaines des entreprises parapubliques et privées sur sa nouvelle plateforme de digitalisation de ses services.



Dans son intervention, le chef de la division informatique, Souleymane Hissein, a expliqué que la CNPS a opté une approche de complémentarité et de synergie entre toutes les structures engagées, dans le but de la prise en main efficace et efficiente de la nouvelle plateforme de la digitalisation des services.



Les bénéficiaires de cette formation sont exhortés à mettre en pratique les connaissances acquises, à cultiver le partage de l'information et l'intégrité, afin d'atteindre l'objectif commun, celui de l'alimentation des comptes individuels de tous les assurés pour une prise en compte lors de la liquidation des droits.