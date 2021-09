Tchad : la CONABIT réagit à la désignation des membres du CNT

Le président de la CONABIT, Dr. Abdelkader Abakar Adam, a exprimé ce lundi sa satisfaction à la suite de la désignation des 93 membres du Conseil national de transition (CNT). Il a estimé que l’organe législatif provisoire comprend toutes les composantes de la nation.



La CONABIT félicite les personnes nommées membres du CNT et les appelle à la réussite, à être solides, au service du pays et à soutenir le CMT et le gouvernement de transition afin de préserver les acquis nationaux pour rehausser la place et le niveau du pays au niveau régional et international.