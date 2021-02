Tchad : la CPDC appelle la communauté internationale à “rompre avec sa politique du tout-sécuritaire"

Le porte-parole de la Coordination des partis politiques pour la défense de la Constitution (CPDC), Poddi Djime Bichara, a demandé mardi à la communauté internationale de “rompre avec sa politique du tout-sécuritaire pour voler au secours d’un peuple pris en otage et martyrisé.”



Il s"inquiète d'une "dégradation de la situation sociale et politique du Tchad, due à une gestion du pays sans repères et basée sur des contre-valeurs".



La CPDC déclare "apporter son soutien aux manifestations du 6 février 2021 et exige la libération sans conditions de toutes les personnes arbitrairement détenues".



Sur le plan social, la CPDC évoque un "climat de malaise généralisé" et la "mauvaise foi du gouvernement". La Coordination ajoute que les libertés publiques sont confisquées, se traduisant par des interdictions systématiques de manifester, des menaces et des arrestations arbitraires.