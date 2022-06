Tchad : la CTDDH demande la libération des ex-travailleurs de TCC

Tôt dans la matinée, de nombreux ex-travailleurs de la TCC ont été arrêtés devant la direction nationale d'ESSO à N'Djamena. Ces ex-travailleurs ont organisé ce jeudi matin un sit-in pour protester contre la lenteur dans l’exécution de la décision judiciaire ayant condamné la compagnie ESSO au paiement d'un montant de 10 milliards 500 millions de Francs CFA au profit de ces 3500 ex-travailleurs à titre de droits sociaux.



La CTDDH souligne que cette arrestation et détention porte gravement atteinte aux dispositions de la Charte de transition et textes internationaux garantissant la liberté de réunion et d'association pacifique. Par la voix de son secrétaire général adjoint Ibrahim Mahamat Ibrahim, la CTDDH invite la compagnie ESSO à s’exécuter conformément à la décision judiciaire, charge aux ayants de rémunérer leurs quatre défenseurs tel que stipule leurs accords.