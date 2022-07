Tchad : la CTDDH exige la lumière sur les sommes détournées à la SHT

Le 23 juin dernier, la CTDDH à l'instar de tous les tchadiens a appris avec stupéfaction le détournement d'une dizaine de milliards de Francs CFA.



Plusieurs arrestations et limogeages ont eu lieu et une enquête a été ouverte, selon le ministre de la Communication, pour déterminer les responsabilités et l’étendue de ce qui est dorénavant considéré comme le plus grand scandale.



"Dans le contexte actuel où le Tchad peine à faire face à ses obligations financières, il serait tout à fait indécent de laisser s'installer l'idée que l'on pourrait se servir à pleine mains dans les caisses publiques et narguer la population en toute impunité", indique Ibrahim Mahamat Ibrahim, secrétaire général adjoint de la CTDDH.



La CTDDH demande au gouvernement de transition de traduire tous les présumés auteurs, coauteurs et complices devant les juridictions compétentes afin que justice soit rendue et reversé la totalité des sommes récupérée auprès de ces derniers au trésor public.