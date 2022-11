Tchad : la CVRJT promeut l'amour de la patrie et la cohésion à travers le sport

"Une jeunesse résiliente au service de la paix et de la réconciliation nationale, à travers la vulgarisation et le suivi de la mise en œuvre des résolutions du Dialogue national inclusif en faveur de la jeunesse, de la promotion de la cohabitation pacifique et du vivre-ensemble en milieu jeune. Et ce, pour un plaidoyer en faveur de l'employabilité, l'auto-employabilité des jeunes et l'implication de la jeunesse dans les grandes institutions de l'État", énumère le coordonnateur national, Hara Fikaoussou Jean-Claude, à titre d'objectifs.



Pour relever ces défis, il souligne qu'il faut la paix, la solidarité, l'acceptation de son prochain et la cohésion sociale. La CVRJT "estime que c'est sur ces éléments que la jeunesse tchadienne trouvera sa lettre de noblesse", relève Hara Fikaoussou Jean-Claude.