TCHAD Tchad : la Chine souhaite plus d'efforts dans l'amélioration du climat des affaires

Alwihda Info | Par Info Alwihda - 3 Mai 2019 modifié le 3 Mai 2019 - 14:26









"Je souhaite que plus d'efforts puissent être accordés à l'amélioration du climat des affaires pour mieux accompagner les investisseurs chinois et d'autres pays pour favoriser les investissements", a déclaré l'ambassadeur Li Jin Jin, faisant notamment référence aux



L'ambassadeur a rappelé que son pays apporte "beaucoup d'importance à la coopération internationale dans le domaine de l'agriculture. A travers la coopération technique de riziculture et en céréales, l'agriculture constitue un pilier primordial de la coopération sino-tchadienne".



"Nous attachons une importance stratégique à l'agriculture. Le PND 2017-2021 du Tchad concorde parfaitement avec les huit initiatives majeurs annoncées par mon président lors du forum sur la coopération sino-africaine qui encourage à accroitre les investissements des entreprises chinoises en Afrique. La Chine est disposée à renforcer la coopération et à jouer un rôle plus important dans les organisations internationales pour les intérêts communs des pays en développement", a-t-il souligné.



"Une coopération qui dépend de l'attention et de l'aide"



Le PDG de l'entreprise chinoise CPL Transformations, Li Jang Joung a également précisé que la coopération opérationnelle future "dépend toujours de l'attention et de l'aide" des autorités.



"A l'avenir, nous prendrons comme mission l'amélioration de l'industrie de la transformation des grains. L'inauguration du CPL n'est qu'un point de départ et la coopération opérationnelle future dépend toujours de votre attention et de votre aide", a-t-il souligné.



"Toutes les dispositions seront prises"



Le président de la République Idriss Déby a assuré à la presse que toutes les dispositions seront prises pour que cessent les arnaques et la surfacturation. "Il n'y a pas de taxes sur les produits de consommation issus de notre production animale ou agricole. Il n'y a pas de taxes. C'est zéro. Des producteurs aux commerçants et au marché, c'est ce qui doit se faire. Le ministre de l'Administration du territoire, de la Sécurité publique et de la Gouvernante locale et le ministre des Mines, du Développement industriel, commercial et de la Promotion du secteur privé doivent prendre toutes les dispositions supplémentaires pour réduire ces coûts supplémentaires artificiels qui alourdissent la vie des citoyens", a expliqué le chef de l'Etat.



Des opportunités d'investissements



Le ministre des Mines, du Développement industriel, commercial et de la Promotion du secteur privé, Ahmat Bachir a invité les entreprises chinoises à exploiter les opportunités présentes au Tchad qui contribueront sans nul doute au développement le pays. "Je souhaite que la coopération tchado-chinoise se pérennise d'avantage pour le plus grand bien de nos deux peuples respectifs", a-t-il relevé.



Des avantages fiscaux et douaniers



