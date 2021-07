Tchad : la Croix-Rouge organise un atelier sur le transfert monétaire

La Croix-Rouge du Tchad a organisé un atelier de présentation et validation de la stratégie de communication sur les programmes de transfert monétaire international de la C.R.T, ce jeudi 8 juillet 2021 à l’hôtel La Tchadienne. Cet atelier a vu la participation de plusieurs volontaires de la CRT, notamment le représentant du CICR, du FICR, du CRF, du CRL, ainsi que le coordonnateur de programme de la CRT, Yacoub Mahamat Allamine.



Lançant officiellement l’atelier, le coordinateur des programmes de la CRT a rappelé que ce projet est financé et soutenu techniquement par la Croix-Rouge britannique, avec l’appui de la Croix-Rouge française, et suit un modèle standard développé par la Fédération Internationale des Sociétés de la Croix Rouge et du Croissant-Rouge (FICR) pour la préparation aux TM.



De plus, Yacoub Mahamat Allamine explique que le projet s’appuie, dans sa mise en œuvre, sur quatre axes suivants: institutionnalisation des transferts monétaires dans les systèmes de la CRT ; développement d’outils programmes spécifiques et standardisés pour les transferts monétaires, adaptés au contexte et aux différentes phases du cycle de projet ; développement des ressources suffisantes pour mettre en œuvre et promouvoir les transferts monétaires ; et développement d’une stratégie de communication et d’outils inhérents pour communiquer sur les transferts monétaires auprès de différents acteurs (bénéficiaires, communautés, partenaires, bailleurs de fonds, autres organisations humanitaires), et identification des instances de coordination des transferts monétaires et participation active à ces forums.



Il a en outre indiqué que cet exercice stratégique est un processus participatif d’analyse des capacités du programme des transferts monétaires de la CRT et de son environnement. La finalité est de définir et de formaliser une stratégie de communication qui servira d’outil technique pour l’amélioration des pratiques de communication et de programmation opérationnelle en matière de transfert monétaire à la CRT. Ces assises doivent se dérouler dans une a