Alwihda Info
http://www.alwihdainfo.com
Accueil
Envoyer à un ami
Imprimer
Grand
Petit
Partager
TCHAD

Tchad : la FICR lance un atelier sur la protection contre les VBG et les violations des droits de l’enfant


Alwihda Info | Par Khadidja Oumar Abdoulaye - 11 Novembre 2025



Tchad : la FICR lance un atelier sur la protection contre les VBG et les violations des droits de l’enfant
La Fédération internationale des Sociétés de la Croix-Rouge et du Croissant-Rouge (FICR) a lancé, le lundi 10 novembre, un atelier consacré à l’élaboration d’un draft de Procédure opérationnelle normalisée (PON), visant à renforcer la protection contre les violences basées sur le genre (VBG) et les violations des droits de l’enfant.

La rencontre se déroule à l’hôtel Hamaï, et réunit plusieurs acteurs humanitaires, institutionnels et partenaires techniques. Dans son discours d’ouverture, le secrétaire général de la Croix-Rouge du Tchad, Doumkel Mbondobe, a rappelé que l’institution, fidèle à sa mission humanitaire, doit se doter d’outils stratégiques et opérationnels pour améliorer son fonctionnement et la qualité de ses interventions.

Selon lui, la PON en cours d’élaboration contribuera à harmoniser les pratiques et à garantir une réponse coordonnée, éthique et efficace face aux cas de VBG et aux atteintes aux droits des enfants. Il a également exprimé sa gratitude envers la FICR pour son appui technique et financier ayant permis l’organisation de cet atelier, lequel s’inscrit dans le cadre de l’appel d’urgence lancé après les récentes inondations.

Doumkel Mbondobe a salué la présence des représentants de l’État, rappelant leur engagement constant aux côtés de la Croix-Rouge du Tchad dans les initiatives de protection. Pour sa part, la directrice de la Protection, Genre et Inclusion (PGI/CRT) a indiqué que l’atelier permettra également de cartographier les voies de référence, d’améliorer les mécanismes de surveillance et de renforcer les dispositifs de protection existants.

Elle a souligné que le document final, fruit d’un travail collaboratif, permettra à la Croix-Rouge du Tchad de rejoindre les sociétés nationales dotées de procédures opérationnelles modernes et conformes aux standards internationaux.


Pour toute information, contactez-nous au : +(235) 99267667 ; 62883277 ; 66267667 (Bureau N'Djamena)
A NE PAS MANQUER

TCHAD - 10/11/2025

Tchad - Mandoul : Des vivres subventionnés pour les personnes vulnérables

Tchad - Mandoul : Des vivres subventionnés pour les personnes vulnérables

Tchad : Conflit à Ngoura – Arrestation d'un sous-préfet et incinération des armes Tchad : Conflit à Ngoura – Arrestation d'un sous-préfet et incinération des armes 10/11/2025

Populaires

Tchad : Un ouvrier condamné après une agression liée à l’alcool local « Djalla »

10/11/2025

Mali : lancement du Projet présidentiel d’urgence hospitalière pour moderniser le système de santé

10/11/2025

N’Djamena : relaxe d’un homme accusé de vol d’un million de francs CFA, faute de preuves tangibles

10/11/2025
TRIBUNE & DEBATS

POINT DE VUE - 29/08/2025 - Dr. Rokia Ahjou

La stratégie marocaine contre le terrorisme : une approche globale et multidimensionnelle

La stratégie marocaine contre le terrorisme : une approche globale et multidimensionnelle

Tchad : Abderaman Koulamallah appelle à la réconciliation et à une mémoire partagée Tchad : Abderaman Koulamallah appelle à la réconciliation et à une mémoire partagée 25/08/2025 -

ANALYSE - 10/11/2025 - Achta Mahamat

Tchad : Le manque d’emploi pousse-t-il les jeunes vers la délinquance ?

Tchad : Le manque d’emploi pousse-t-il les jeunes vers la délinquance ?

Tchad : Les influenceurs motivent-ils vraiment les jeunes ou les font-ils rêver à vide ? Tchad : Les influenceurs motivent-ils vraiment les jeunes ou les font-ils rêver à vide ? 10/11/2025 - Achta Mahamat

REACTION - 23/08/2025 - Albadour Acyl Ahmat Akhabach

"Par le regard du Tchadien", tribune de Albadour Acyl Ahmat Akhabach

"Par le regard du Tchadien", tribune de Albadour Acyl Ahmat Akhabach

Politique : Maaouiya Abderahim Bremé appelle à la cohésion et au respect des valeurs du parti MPS Politique : Maaouiya Abderahim Bremé appelle à la cohésion et au respect des valeurs du parti MPS 13/08/2025 - Maaouiya Abderahim Bremé

© 2024 Alwihda Info
À propos d'Alwihda - Historique - Contact - Newsletter