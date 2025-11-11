Tchad : la FICR lance un atelier sur la protection contre les VBG et les violations des droits de l’enfant

La Fédération internationale des Sociétés de la Croix-Rouge et du Croissant-Rouge (FICR) a lancé, le lundi 10 novembre, un atelier consacré à l’élaboration d’un draft de Procédure opérationnelle normalisée (PON), visant à renforcer la protection contre les violences basées sur le genre (VBG) et les violations des droits de l’enfant.



La rencontre se déroule à l’hôtel Hamaï, et réunit plusieurs acteurs humanitaires, institutionnels et partenaires techniques. Dans son discours d’ouverture, le secrétaire général de la Croix-Rouge du Tchad, Doumkel Mbondobe, a rappelé que l’institution, fidèle à sa mission humanitaire, doit se doter d’outils stratégiques et opérationnels pour améliorer son fonctionnement et la qualité de ses interventions.



Selon lui, la PON en cours d’élaboration contribuera à harmoniser les pratiques et à garantir une réponse coordonnée, éthique et efficace face aux cas de VBG et aux atteintes aux droits des enfants. Il a également exprimé sa gratitude envers la FICR pour son appui technique et financier ayant permis l’organisation de cet atelier, lequel s’inscrit dans le cadre de l’appel d’urgence lancé après les récentes inondations.



Doumkel Mbondobe a salué la présence des représentants de l’État, rappelant leur engagement constant aux côtés de la Croix-Rouge du Tchad dans les initiatives de protection. Pour sa part, la directrice de la Protection, Genre et Inclusion (PGI/CRT) a indiqué que l’atelier permettra également de cartographier les voies de référence, d’améliorer les mécanismes de surveillance et de renforcer les dispositifs de protection existants.



Elle a souligné que le document final, fruit d’un travail collaboratif, permettra à la Croix-Rouge du Tchad de rejoindre les sociétés nationales dotées de procédures opérationnelles modernes et conformes aux standards internationaux.