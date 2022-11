Tchad : la FIFA prolonge le mandat du comité de normalisation de la FTFA

Le Bureau du Conseil de la FIFA a décidé le 11 novembre 2022 de prolonger le mandat du Comité de Normalisation de la Fédération Tchadienne de Football (FTFA) jusqu'au 30 avril 2023 au plus tard.



« Si d'importants progrès ont été réalisés, notamment en ce qui concerne la reprise de la Premier League, cette décision a été prise dans le but premier de permettre au comité de normalisation de remplir toutes les tâches qui lui ont été confiées dans le cadre de son mandat », indique la FIFA.



Le comité est présidé par Me. Jacqueline Moudeïna et Naïr Abakar.