Tchad : la FOJEPAD annonce une journée de commémoration de la libération d'Aouzou

La FOJEPAD annonce l'organisation d'une journée de commémoration, marquant la libération totale de la bande d'Aouzou et la reconnaissance de cette zone comme territoire tchadien par le Cour internationale de justice (CIJ) le 3 février 2022.



Une journée historique pour le Tchad. La conquête de la Bande d'Aouzou a montré à la face du monde la bravoure des militaires tchadiens, la compétence énorme des intellectuels tchadiens et l'amour du peuple tchadien pour son pays. La FOJEPAD invite les penseurs, les acteurs de la société civile, les jeunes à prendre massivement part à cette cérémonie.



La FOJEPAD suggère comme thème : les enseignements à retenir de la libération de la bande d’Aouzoue. Le président du comité d'organisation, Abderaman Egremi, a indiqué que le but est non seulement de célébrer mais aussi de faire comprendre aux jeunes tchadiens la bravoure, le patriotisme et l’intellectuel des tchadiens et tchadiennes à travers la diffusion d’un film, d’un sketch et des témoignages.