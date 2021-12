Tchad : la Fédération de basketball lance le Camp Basketball des jeunes à N’Djamena

Le Camp Basketball est une initiative de l’association DiasporaBasket en collaboration avec Sahel Basket. L'évènement est placé sous la tutelle de la FTBB.



Le président de la FTBB, Bani Ngata Ngoulou, félicite DiasporaBasket et Sahel Basket qui ont décidé d’apporter leur pierre pour la valorisation du sport et mettre en valeur les basketteurs à l'échelle internationale. Pour lui, la fédération est dans une phase où elle a besoin de tout le monde pour porter le Tchad plus haut.



"Il y a des talents et potentiels dans ce pays mais c’est vraiment triste qu'ils ne soient pas exposés. Les futures générations de basketball doivent maintenir les efforts pour amener le flambeau du Tchad à l’international et doivent toujours garder l’éducation dans toutes les lignes de conduite qu’ils peuvent avoir pour contribuer au développement du sport tchadien", souligne Bani Ngata Ngoulou.



Le président de la FTBB affirme que dans le milieu du basketball, il y a un écosystème énorme. "Avec l’apport de DiasporaBasket, Sahel Basket et de toutes les forces vives du terrain, l’on peut aller très loin car tous les moyens sont là de nos jours", dit-il.



Le représentant de DiasporaBasket, Nadji Mbaigoto, explique que son association est une organisation créée en février 2021. C’est une idée qui est partie des anciens basketteurs du Tchad vivant à l’étranger. L’objectif de l'association est de contribuer à améliorer la situation du basketball tchadien. Selon Nadji Mbaigoto, l'association a commencé ses premières activités avec la collecte des ballons et chaussures pour expédier au Tchad. L'association a ensuite réfléchi à la création d'un terrain d’évènements.



Sahel Basket Ball a été créé avec les objectifs d'aider et de donner des opportunités aux jeunes basketteurs tchadiens afin qu'ils soient exposés sur le plan international. Pour la représentante de Sahel Basket, Yolam Anderson Golhor, il y a beaucoup de potentiels au Tchad et beaucoup d’opportunités qui méritent d’être développées.



« On a des talents, des opportunités, des potentiels et ensemble on peut trouver des solutions pour exploiter les athlètes tchadiens », a-t-elle ajouté.



Le président du parti Les Transformateurs, Dr. Masra Succes, exhorte la nouvelle génération à rêver grand. Selon lui, "il y a des talents incroyables dans ce pays".



"Le sport c’est le business, c’est un écosystème rentable pour le pays. J’ai essayé de faire quelque chose pour faire émerger le basketball. On a écrit à 10 entreprises de ce pays. J’ai promis que j’ai un terrain à la sortie de N’Djamena. Si les entreprises acceptent, elles vont donner un coup de main de 10.000 dollars, ça nous permet de construire un terrain aux normes de la NBA. Je mettrai gratuitement mon terrain à la disposition de la Fédération pour construire un complexe aux normes internationales. Mon projet reste toujours d’actualité si les entreprises acceptent et se mettent ensemble pour fournir le montant demandé", a soutenu Dr. Masra Succes.