Tchad : la Fondation Grand Cœur alerte sur une usurpation de son identité

Dans un communiqué de presse rendu public ce 3 août 2021, et signé par sa secrétaire générale, Mme Habiba Sahoulba, la Fondation Grand Cœur dit avoir été « informée d’une vague d’appels, de courriers et messages frauduleux, usurpant son identité et celle de ses dirigeants ou de ses volontaires sur les réseaux sociaux, dans l’objectif de collecter de don ou d’en recevoir, moyennant un transfert au préalable d’une somme d’argents ».



Ainsi donc, elle appelle la population à la plus grande vigilance et à ne pas répondre à ces sollicitations. Il faut rappeler que les pages frauduleuses identifiées sur les réseaux sociaux sont en particulier les suivants : Fondation FGC ; FGC taaoune Tchad ; Fondation Grand Cœur ; Fondation grand cœur Heindy. Par ailleurs, les appels et les messages in box frauduleux évoquent un don de la présidente FGC, Mme Hinda Deby Itno et font subir une pression en invoquant l’urgence. « Ces sollicitations ne correspondent pas aux procédures ordinaires d’une organisation humanitaire comme la Fondation Grand Cœur et constituent des tentatives d’escroquerie auxquelles il convient de ne pas répondre », peut-on apprendre.



Bien plus, la page officielle de la Fondation Grand Cœur est certifiée sur Facebook avec un badge bleu. La Fondation rappelle en outre que toutes ses œuvres au profit de la population sont gratuites et ses volontaires ne demandent jamais un transfert de fonds pour une activité de remise de don. Elle recommande d’effectuer un signalement sur les réseaux sociaux, même si l’on n’a pas subi de préjudice.

En effet, cela peut être utile pour empêcher d’autres tentatives d’escroquerie. Par ailleurs, « la Fondation Grand Cœur se réserve le droit d’intenter une action judiciaire contre les auteurs de ces actes ».