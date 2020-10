Tchad : la Fondation Grand Cœur incite au leadership et à l'entrepreneuriat féminin au Ouaddaï

La Fondation Grand Cœur organise depuis mardi matin à l'hôtel 3 étoiles de la ville d'Abéché, une session de formation sur le leadership et l'entrepreneuriat féminin au profit des organisations féminines de la province du Ouaddaï.



Le gouverneur du Ouaddaï, le général Brahim Seid, a lancé officiellement la session de formation qui durera trois jours.



Cette session de formation voit la participation d’environ 200 femmes issues des différentes organisations qui composent la coopérative provinciale créée par la Fondation.



"La Fondation Grand Cœur a mesuré son impact dans la vie des femmes. Elle s’attèle une fois de plus à donner la possibilité aux femmes de se doter d’un savoir en leadership et entreprenariat", indique la cheffe de mission de la Fondation Grand Cœur au Ouaddaï, Chamsal-Houda Abakar Kadadé.



"Aujourd’hui de nombreuses femmes dans plusieurs provinces du Tchad ayant bénéficié de ces genres de formations organisées par la Fondation grand cœur, ont pu gagner le pari. Leurs associations ou Activités Génératrices des Revenus prospèrent bien", ajoute Chamsal-Houda Abakar Kadadé.



J’exhorte donc les participantes à être attentives pour recevoir les enseignements qui seront donnés par les formateurs.