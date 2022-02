Tchad : la Fondation Hassan Djamous lance un symposium sur la paix et la réconciliation

Le ministre d’État à la Réconciliation nationale et au Dialogue, Acheikh Ibni Oumar, a lancé ce 9 février, le symposium inclusif sur la paix, la tolérance et la réconciliation nationale au Tchad, organisé par la Fondation panafricaine Hassan Djamous, du 9 au 10 février au Palais du 15 janvier.



Le symposium vise à discuter des différents points de vue, afin d'atteindre des résultats positifs, propices à la tolérance, à la cohabitation pacifique, à la cohésion sociale, à la réflexion sur la construction de la nation et le bien-être du citoyen, a indiqué Ahmat Arrofaye Mahamoud, président du comité d’organisation.



La présidente de la Fondation Hassan Djamous, Mariam Hassan Djamous, a souligné que le symposium est consacré à la question cruciale de la paix au Tchad. « Le processus d'évolution de l’histoire sociopolitique du Tchad a connu des événements douloureux qui ont mis à mal, au fil des ans, la réelle cohésion entre les filles et fils du pays.



Ces assises sont une opportunité d'esquisser des pistes pouvant permettre de consolider la paix chèrement acquise, selon la présidente de la Fondation. Mariam Hassan Djamous a salué les efforts fournis par le Conseil militaire de transition, pour l’amélioration des conditions de sécurité dans une sous-région en proie à une insécurité grandissante.



« Nous assistons ces derniers temps aux affrontements intercommunautaires qui ont endeuillé inutilement nos populations et ont mis à rude épreuve, la cohabitation pacifique et le vivre-ensemble entre nos différentes communautés », a déploré la présidente de la Fondation. Les assises évoqueront ces différentes problématiques et déboucheront sur des recommandations.