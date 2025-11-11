Tchad : la Fondation Hirondelle sensibilise et forme les responsables de radios en management

La Fondation Hirondelle organise un atelier de sensibilisation et de formation en management, à l'intention des responsables de radios partenaires, ce mardi 11 novembre 2025, dans un hôtel de la place.



La représentante de la Fondation Hirondelle, Zara Mahamat Yacoub, dans son mot de bienvenue, a souligné que cet atelier s'inscrit dans le cadre du projet « Résilience à la désinformation pour une cohésion sociale au Tchad et au Sahel central », soutenu par l'Union européenne.



Selon elle, le projet se concentre sur trois axes principaux : renforcer les dynamiques de renforcement des médias au niveau local ; favoriser une information inclusive, indépendante et contextualisée ; encourager le développement de l'éducation aux médias et à l'information auprès de tous les publics. Elle a indiqué que depuis le lancement du projet en juillet 2025, 30 journalistes ont été formés, dont 15 femmes, et que des émissions ont été produites et diffusées sur plusieurs radios partenaires dans diverses régions du Tchad.



Cet atelier vise à renforcer les capacités des responsables de radios partenaires. Le mois de novembre sera particulièrement actif, avec des formations sur la sécurité des journalistes, et des projets de coproduction régionale impliquant des journalistes du Tchad, du Mali, du Burkina Faso et du Niger.



Thématiques abordées

Les discussions porteront sur : l'appropriation du projet et ses enjeux, le management et le diagnostic des radios, l'engagement et les perspectives d'action. L'objectif est de mieux équiper les participants pour contribuer à la réussite du projet, favorisant ainsi la cohésion sociale et la résilience face à la désinformation au Tchad et dans la région.



Le directeur général des ressources et de la planification, représentant du ministre de la Communication et porte-parole du gouvernement, Aboubakar Sidik Mahamat Ahmat, dans son discours d'ouverture, a affirmé que la formation et le renforcement des capacités des médias font partie de la politique du gouvernement.



Il s'est dit persuadé que les connaissances acquises lors de cet atelier permettront de mieux outiller les responsables de radios partenaires du projet, afin de lutter contre la désinformation pour une cohésion sociale au Tchad. Il a salué l'initiative de la Fondation Hirondelle pour le projet de sensibilisation et de formation des responsables de radios partenaires.