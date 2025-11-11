Alwihda Info
http://www.alwihdainfo.com
Accueil
Envoyer à un ami
Imprimer
Grand
Petit
Partager
TCHAD

Tchad : la Fondation Hirondelle sensibilise et forme les responsables de radios en management


Alwihda Info | Par Richard Korhassem - 11 Novembre 2025



Tchad : la Fondation Hirondelle sensibilise et forme les responsables de radios en management
La Fondation Hirondelle organise un atelier de sensibilisation et de formation en management, à l'intention des responsables de radios partenaires, ce mardi 11 novembre 2025, dans un hôtel de la place.

La représentante de la Fondation Hirondelle, Zara Mahamat Yacoub, dans son mot de bienvenue, a souligné que cet atelier s'inscrit dans le cadre du projet « Résilience à la désinformation pour une cohésion sociale au Tchad et au Sahel central », soutenu par l'Union européenne.

Selon elle, le projet se concentre sur trois axes principaux : renforcer les dynamiques de renforcement des médias au niveau local ; favoriser une information inclusive, indépendante et contextualisée ; encourager le développement de l'éducation aux médias et à l'information auprès de tous les publics. Elle a indiqué que depuis le lancement du projet en juillet 2025, 30 journalistes ont été formés, dont 15 femmes, et que des émissions ont été produites et diffusées sur plusieurs radios partenaires dans diverses régions du Tchad.

Cet atelier vise à renforcer les capacités des responsables de radios partenaires. Le mois de novembre sera particulièrement actif, avec des formations sur la sécurité des journalistes, et des projets de coproduction régionale impliquant des journalistes du Tchad, du Mali, du Burkina Faso et du Niger.

Thématiques abordées
Les discussions porteront sur : l'appropriation du projet et ses enjeux, le management et le diagnostic des radios, l'engagement et les perspectives d'action. L'objectif est de mieux équiper les participants pour contribuer à la réussite du projet, favorisant ainsi la cohésion sociale et la résilience face à la désinformation au Tchad et dans la région.

Le directeur général des ressources et de la planification, représentant du ministre de la Communication et porte-parole du gouvernement, Aboubakar Sidik Mahamat Ahmat, dans son discours d'ouverture, a affirmé que la formation et le renforcement des capacités des médias font partie de la politique du gouvernement.

Il s'est dit persuadé que les connaissances acquises lors de cet atelier permettront de mieux outiller les responsables de radios partenaires du projet, afin de lutter contre la désinformation pour une cohésion sociale au Tchad. Il a salué l'initiative de la Fondation Hirondelle pour le projet de sensibilisation et de formation des responsables de radios partenaires.


Pour toute information, contactez-nous au : +(235) 99267667 ; 62883277 ; 66267667 (Bureau N'Djamena)
A NE PAS MANQUER

TCHAD - 10/11/2025

Tchad : Les conducteurs de motos-taxis de Sarh sensibilisés sur les violences basées sur le genre

Tchad : Les conducteurs de motos-taxis de Sarh sensibilisés sur les violences basées sur le genre

Tchad : PND « Tchad Connexion 2030 » – La BID promet 850 millions de dollars d’appui Tchad : PND « Tchad Connexion 2030 » – La BID promet 850 millions de dollars d’appui 10/11/2025

Populaires

Tchad : Un ouvrier condamné après une agression liée à l’alcool local « Djalla »

10/11/2025

Mali : lancement du Projet présidentiel d’urgence hospitalière pour moderniser le système de santé

10/11/2025

N’Djamena : relaxe d’un homme accusé de vol d’un million de francs CFA, faute de preuves tangibles

10/11/2025
TRIBUNE & DEBATS

POINT DE VUE - 29/08/2025 - Dr. Rokia Ahjou

La stratégie marocaine contre le terrorisme : une approche globale et multidimensionnelle

La stratégie marocaine contre le terrorisme : une approche globale et multidimensionnelle

Tchad : Abderaman Koulamallah appelle à la réconciliation et à une mémoire partagée Tchad : Abderaman Koulamallah appelle à la réconciliation et à une mémoire partagée 25/08/2025 -

ANALYSE - 10/11/2025 - Achta Mahamat

Tchad : Le manque d’emploi pousse-t-il les jeunes vers la délinquance ?

Tchad : Le manque d’emploi pousse-t-il les jeunes vers la délinquance ?

Tchad : Les influenceurs motivent-ils vraiment les jeunes ou les font-ils rêver à vide ? Tchad : Les influenceurs motivent-ils vraiment les jeunes ou les font-ils rêver à vide ? 10/11/2025 - Achta Mahamat

REACTION - 23/08/2025 - Albadour Acyl Ahmat Akhabach

"Par le regard du Tchadien", tribune de Albadour Acyl Ahmat Akhabach

"Par le regard du Tchadien", tribune de Albadour Acyl Ahmat Akhabach

Politique : Maaouiya Abderahim Bremé appelle à la cohésion et au respect des valeurs du parti MPS Politique : Maaouiya Abderahim Bremé appelle à la cohésion et au respect des valeurs du parti MPS 13/08/2025 - Maaouiya Abderahim Bremé

© 2024 Alwihda Info
À propos d'Alwihda - Historique - Contact - Newsletter