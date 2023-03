Tchad : la Fondation Maarif commémore le 100ème anniversaire de la République de Turquie

La Fondation Maarif de Turquie, qui opère dans 50 pays, a tissé des liens étroits avec plus de 100 pays à travers le monde. Elle travaille pour promouvoir la compréhension et la paix internationales. Dans son discours, le directeur de la Fondation Maarif au Tchad, Cingiz Atay, a souligné la solidarité internationale après le séisme qui a frappé la Turquie, causant des morts et des blessés. Le monde entier, y compris le Tchad, a témoigné de sa sympathie envers le peuple turc, et il a exprimé sa gratitude pour la solidarité internationale.



Le discours de l'ambassadeur de Turquie au Tchad, Kamel Kaygisiz, a également souligné l'importance de cette date historique pour la Turquie et a rappelé l'adoption de l'hymne national turc, symbole de l'indépendance de la Turquie. Kaygisiz a également salué les liens étroits entre le Tchad et la Turquie en tant que pays amis et frères, ainsi que partenaires stratégiques en Afrique.



Le Tchad, dans sa totalité, a témoigné de sa sympathie envers le peuple et le gouvernement de Turquie après le séisme de février 2023. Cette solidarité a touché le cœur de la Turquie, et le Chef de l'Etat turc a montré sa solidarité avec la nation tchadienne. Le président de la République et le gouvernement de transition du Tchad, ainsi que les associations, les ambassades et les organisations internationales et régionales accréditées au Tchad, les grandes institutions de la République, les institutions étatiques, paraétatiques et bancaires, et la population du Tchad dans son ensemble, ont été remerciés pour leur soutien moral, matériel et financier à leurs frères turcs en difficulté.