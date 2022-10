Tchad : la HAMA appelle tous les médias à leur responsabilité sociale

La HAMA rappelle les professionnels des médias à ne pas confondre leur rôle avec celui de propagandiste. Elle exige des responsables des médias et journalistes plus de rigueur dans la recherche et le traitement de l'information. "Des mesures fortes seront prises à l'encontre de tout contrevenant, conformément à la loi en vigueur".



La Haute autorité invite la population à s'abstenir de toute violence et de tout discours de haine. Elle adresse ses vives condoléances aux familles des victimes, notamment à celle du journaliste Oredjé Narcisse.



La HAMA exhorte le gouvernement à prendre davantage de dispositions pratiques pour protéger les journalistes dans l'exercice de leur profession.