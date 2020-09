Tchad : la HAMA déplore un relâchement de la campagne de sensibilisation sur la Covid-19

La Haute Autorité des Média et de l'Audiovisuel (HAMA) a déclaré mardi avoir constaté que depuis un certain temps, un relâchement de la campagne de sensibilisation sur la Covid-19 par les médias nationaux, alors que le virus continue de faire des victimes parmi les populations, aussi bien à N'Djamena que les autres provinces.



Au-delà des annonces institutionnelles, la HAMA invite les responsbles des médias publics et privés à s'investir dans la production d'articles de presse, de magazines et émissions radiophoniques et télévisuelles qui mettent l'accent sur la sensibilisation et l'éducation de la population.



La HAMA rappelle aux médias la nécessité de diffuser de manière régulière les messages sur les méthodes et outils de prévention contre la Covid-19 afin d'aider les concitoyens à éviter toute contamination, précise le rapporteur Loro Gondjé.