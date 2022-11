Tchad : la HAMA interpelle les médias sur les "prises de positions partisanes" après le 20 octobre

"Comment donc réaliser ce rêve de voir les ambitions, en particulier politiques, s’exprimer sans aucune violence au Tchad? Comment mobiliser tous les Tchadiens à concentrer leurs énergies débordantes sur le développement harmonieux de leur pays, à exprimer leurs talents plutôt par des initiatives porteuses d’élans et de forces d’unité, de travail et de progrès pour le Tchad, comme nous l’enseigne notre devise nationale ? Il est évident que les médias ont pour rôle d’informer, d’éduquer et de distraire. Mais cette mission se retrouve déviée, plutôt renversée, lorsque, par des prises de positions partisanes, le journaliste s’implique dans l’événement, en devient acteur."

"Le rôle premier de la Radio Mille Collines dans le génocide rwandais, par exemple, rappellera toujours à l’histoire que, par de mauvaises manipulations de l’information, des médias peuvent mener un peuple au pire. Le nom de son journaliste, Hassan Gueze, associé définitivement à ce génocide, reste affiché à jamais au pavillon des victimes, au faubourg de Kigali. Prions que plus jamais il n’y ait, ni au Tchad ou en Afrique, ni ailleurs dans le monde, des journalistes associés à des crimes ! Ce qu’il nous faut c’est des journalistes véritablement professionnels dans l’exercice de leur métier, réalisant leur vocation dans les règles de l’art, des vecteurs de la paix et du développement."



