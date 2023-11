Tchad : la HAMA renforce les normes éthiques des médias pour un débat équilibré

Le 31 octobre 2023, le président de la Haute Autorité des Médias et de l'Audiovisuel (HAMA), Abderamane Barka Abdoulaye Doningar, a émis une décision n°37 visant à réguler la couverture médiatique pendant la campagne pour le référendum constitutionnel prévu en 2023 au Tchad. Cette décision vise à garantir l'équité, le pluralisme, et l'équilibre de l'information par les médias publics et privés.



Principes directeurs

La décision insiste sur les principes fondamentaux, tels que l'éthique, la déontologie, la neutralité, l'honnêteté, et l'objectivité, que les médias doivent respecter tout au long de la période du référendum constitutionnel. Elle souligne également l'importance de maintenir une distinction claire entre l'information et l'opinion, tout en veillant à ce que l'information soit accessible à une large population.



Liberté éditoriale et responsabilité

Les médias publics et privés jouissent de la liberté éditoriale pendant la campagne, mais ils sont tenus de respecter les exigences éthiques et déontologiques. La responsabilité des programmes diffusés ou publiés pendant cette période incombe entièrement aux médias, conformément aux lois en vigueur.



Couverture de l'actualité

La décision interdit la diffusion d'informations mensongères, diffamatoires, ou insultantes pouvant influencer le résultat du référendum constitutionnel. Elle insiste sur le traitement équitable de chaque parti politique participant au scrutin.



Interdictions et sanctions

Pendant la campagne, l'utilisation de publicités commerciales à des fins de propagande politique est interdite. Des sanctions, telles que la suspension d'émissions ou la distribution de journaux, peuvent être imposées en cas de non-respect des règles édictées par la HAMA.



Respect des droits

La décision souligne également le respect des droits d'auteur, des droits voisins, ainsi que le droit de réponse et de réplique pour les partis politiques. Cette décision de la HAMA vise à garantir un environnement médiatique équitable et équilibré pendant la période cruciale de la campagne pour le référendum constitutionnel. Les médias sont appelés à jouer un rôle responsable dans la diffusion d'informations tout en respectant les principes démocratiques et les lois en vigueur.