Tchad : la HAMA sensibilise les journalistes du Nord-Est sur le respect de l'éthique et de la déontologie

Le coordonnateur de la Haute autorité des médias audiovisuels (HAMA) de la zone Nord-Est, qui comprend le Ouaddaï, le Wadi-Fira, le Sila, l'Ennedi Est et Ouest, Dr. Mahamat Saleh Yacoub, a rencontré les journalistes de l'ONAMA Abéché, ainsi que ceux des radios communautaires, à savoir La voix du Ouaddaï et la Voix du développement. Il a aussi rencontré les responsables de certains médias en ligne, y compris les correspondants.



L'objectif de sa série de rencontres avec les hommes des médias porte sur le respect du Code d'éthique et de déontologie du métier du journaliste tchadien. Dr Mahamat Saleh Yacoub a indiqué que le Tchad traverse un moment difficile, surtout avec cette deuxième phase de transition. Il a appelé les journalistes au respect de ligne éditoriale régissant leurs médias, surtout au professionnalisme dans le traitement de l'information.



Rappelant la note de la HAMA sur les Fake News, mais aussi les messages de haine qui circulent sur les réseaux sociaux, Dr Mahamat Saleh Yacoub a demandé aux journalistes de vérifier les sources, avant de diffuser les informations. Pour lui, un journaliste doit être un agent de paix et non celui qui attise la haine.



De plus, les journalistes doivent jouer leur rôle d'éducation, d'information, de sensibilisation, sur la cohésion sociale et l'harmonie entre les uns et les autres. Par ailleurs, il a attiré l'attention des journalistes sur les hommes politiques qui sont capables de manipuler les jeunes, pour leur guise.



Répondant aux doléances des journalistes des médias en ligne et ceux du privé, le coordonnateur a dit qu'il va transmettre à sa hiérarchie leurs doléances par la formation, et certaines opportunités dont les journalistes de la zone Nord-est ne bénéficient pas souvent, au détriment de ceux de N'Djamena. Les deux radios communautaires du Ouaddaï peuvent recevoir des aides de la HAMA, a informé Dr Mahamat Saleh Yacoub.



Le coordonnateur de la HAMA a enfin attiré l'attention de certains responsables des médias en ligne à Abéché, afin de ne bien mener la pratique du journalisme.