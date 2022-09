Tchad : la Hama salue le professionnalisme des médias pour la couverture du DNIS

Depuis le 20 août 2022, la date d’ouverture du Dialogue National Inclusif et Souverain, la HAMA, organe de régulation de l’information et de la communication, relève avec beaucoup de satisfaction que les médias privés et ceux du service public assurent avec professionnalisme la couverture des travaux de cette assise nationale, permettant ainsi aux Tchadiens de l’intérieur du pays et ceux de la diaspora de suivre en temps réel le déroulement de cet évènement, informe Laoro Gondjé, rapporteur à la HAMA.